Fokus auf Aktienkurs

BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag auf grünem Terrain

20.08.25 12:07 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 47,88 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
48,00 EUR 0,86 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BASF legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 47,88 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,02 EUR an. Mit einem Wert von 47,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 687.036 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 13,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 21,89 Prozent Luft nach unten.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,29 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,50 EUR für die BASF-Aktie.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,71 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

