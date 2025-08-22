BASF Aktie News: BASF am Montagmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 47,89 EUR.

Das Papier von BASF befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 47,89 EUR ab. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,84 EUR ab. Bei 47,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 241.641 BASF-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,97 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,90 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,50 EUR aus.

Am 11.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 2,71 EUR im Jahr 2025 aus.

