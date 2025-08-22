DAX24.267 -0,4%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,80 -4,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.057 -1,9%Euro1,1698 -0,2%Öl67,89 +0,2%Gold3.362 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Hang Seng schließt stark -- Lufthansa ordnet sich offenbar neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- RWE, Lucid, Nordex, Orsted, Vestas, Rio Tinto im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie rot: FC Bayern München und Deutsche Telekom verlängern Partnerschaft Deutsche Telekom-Aktie rot: FC Bayern München und Deutsche Telekom verlängern Partnerschaft
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Kursentwicklung

BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag ohne große Veränderung

25.08.25 09:24 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag ohne große Veränderung

Die Aktie von BASF zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 48,04 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
47,88 EUR -0,02 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der BASF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 48,08 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,94 EUR ab. Bei 47,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 67.674 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,50 EUR.

Am 11.07.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Hot Stocks heute: BASF Aktie: Trendwende ist gelungen - DAX liegt flach im Wasser (Signal kommt)

Hot Stocks heute: BASF Aktie - Long Trade mit Hebel 5

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 10 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
30.07.2025BASF NeutralUBS AG
30.07.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank
25.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen