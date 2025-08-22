BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 48,04 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der BASF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 48,08 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,94 EUR ab. Bei 47,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 67.674 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,50 EUR.

Am 11.07.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,71 EUR je Aktie.

