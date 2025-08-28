BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag im Minusbereich

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 45,36 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 45,36 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 44,99 EUR. Bei 45,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 527.323 Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 17,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 17,55 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,50 EUR für die BASF-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,12 Prozent zurück. Hier wurden 15,77 Mrd. EUR gegenüber 16,11 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,69 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

