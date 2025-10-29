DAX24.280 ±0,0%Est505.733 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.072 +0,1%Euro1,1643 -0,1%Öl64,67 +0,3%Gold4.021 +2,1%
BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

29.10.25 12:04 Uhr
BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 44,00 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 44,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 44,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 43,83 EUR. Zuletzt wechselten 1.277.815 BASF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,06 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Mit Abgaben von 15,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,29 EUR belaufen. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 46,22 EUR.

Am 11.07.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,52 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

