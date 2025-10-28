BASF Aktie News: BASF am Mittag auf rotem Terrain

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 43,09 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 43,09 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 42,98 EUR. Bei 43,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 297.057 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 21,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,29 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,22 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

