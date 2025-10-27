BASF Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von BASF

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 43,37 EUR.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 43,37 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 43,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 270.255 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 21,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 15,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je BASF-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,22 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 11.07.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Am 04.11.2026 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 2,52 EUR im Jahr 2025 aus.

