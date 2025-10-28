BASF Aktie News: BASF verliert am Dienstagvormittag

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 43,17 EUR.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 43,17 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,08 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,14 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 30.357 Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 27,54 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 13,37 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,22 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 0,48 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,11 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BASF am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BASF rechnen Experten am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 2,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

