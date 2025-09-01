Bayer Aktie News: Bayer büßt am Mittag ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 27,56 EUR.

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 27,56 EUR. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,36 EUR ab. Bei 27,77 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 446.890 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 12,59 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 33,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,88 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,63 Prozent zurück. Hier wurden 10,74 Mrd. EUR gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

