Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 93,82 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 11:47 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 94,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 32.925 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 137,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Gewinne von 46,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 87,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,25 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 119,00 EUR an.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,38 EUR je Beiersdorf-Aktie.

