Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag in Grün

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 94,12 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 94,12 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 94,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.071 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 87,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 119,00 EUR aus.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Beiersdorf dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein

Beiersdorf-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung