Beiersdorf Aktie News: Anleger greifen bei Beiersdorf am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 94,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 95,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 94,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 84.302 Stück.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2025 (92,52 EUR). Abschläge von 2,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 128,22 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,59 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

