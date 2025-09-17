Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Donnerstagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 91,44 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 91,44 EUR. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 90,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 207.964 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 50,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 90,44 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 1,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 125,50 EUR.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,45 EUR fest.

