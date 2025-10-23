DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,13 +1,4%Nas22.740 -0,9%Bitcoin93.882 +1,2%Euro1,1601 -0,1%Öl65,01 +1,0%Gold4.122 +0,7%
Beiersdorf senkt Umsatzziel für 2025 erneut

23.10.25 07:59 Uhr
Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Beiersdorf hat mit den Ergebnissen zum dritten Quartal die Umsatzziele 2025 für den Konzern und das größere Segment Consumer weiter gesenkt. Der Hautpflegemarkt habe sich im dritten Quartal weiter abgeschwächt, vor allem in Schwellenländern, teilte der Hersteller von Nivea, Eucerin und Tesa mit.

Infolgedessen rechnet der Hamburger DAX-Konzern nun im Gesamtjahr auf Konzernebene nur noch mit organischem Umsatzwachstum von 2,5 Prozent anstatt der seit August mit den Halbjahreszahlen geltenden Prognose von rund 3 Prozent.

Auch beim Segment Consumer sieht das Unternehmen im Gesamtjahr nun organisches Wachstum von 2,5 Prozent anstatt der zuletzt angepeilten 3 bis 4 Prozent.

Das vielbeachtete Margenziel für Consumer, das Beiersdorf im August ebenfalls deutlich gesenkt hatte, bestätigte der Konzern nun. Die bereinigte EBIT-Marge Consumer soll weiterhin 20 Basispunkte über Vorjahr liegen anstatt 50 und auf Konzernebene leicht über Vorjahr landen. Auch die Ziele für den Geschäftsbereich Tesa bestätigte das Unternehmen.

Im dritten Quartal steigerte Beiersdorf den Konzernumsatz organisch um 1,7 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro. Im Neunmonatszeitraum betrug das organische Umsatzplus 2,0 Prozent auf 7,54 Milliarden Euro.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)

