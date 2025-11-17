Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE schiebt sich am Vormittag vor

So bewegt sich Bilfinger SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 99,45 EUR zu.

Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 99,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 99,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 9.133 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,55 EUR am 28.11.2024. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 133,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,69 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Bilfinger SE veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1,28 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,27 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

