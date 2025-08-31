BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag mit sattem Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 8,6 Prozent auf 112,42 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 8,6 Prozent auf 112,42 USD. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 113,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 166.750 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 131,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 37,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 135,33 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 295,83 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -4,914 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

