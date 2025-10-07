BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag fester

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 105,47 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 105,47 USD. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 107,19 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,12 USD. Bisher wurden via NASDAQ 25.554 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 81,84 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,40 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,81 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 295,83 Mio. USD – ein Plus von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 138,55 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 03.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,847 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

