BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 105,53 USD.
Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 105,53 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 107,19 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 105,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 76.907 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,27 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 22,50 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 22,44 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 135,33 USD an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 113,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 295,83 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 138,55 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BioNTech (ADRs).
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -4,847 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an
BioNTech-Aktie im Visier: Warum der Kurs fällt - und welche Perspektiven bleiben
Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?
