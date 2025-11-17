DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,08 -0,3%Gold4.040 -1,0%
Blick auf Aktienkurs

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagabend mit Aufschlag

17.11.25 20:23 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagabend mit Aufschlag

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 103,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
90,30 EUR -0,75 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:05 Uhr 0,2 Prozent auf 103,34 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 103,88 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,24 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 132.082 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 20,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,84 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,81 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,67 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 03.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,550 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
08:16BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
