BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 79,06 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 79,06 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 78,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 215.364 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 115,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 31,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,46 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,50 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,94 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 06.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,21 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 32,41 Mrd. EUR, gegenüber 38,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,74 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 12,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

