Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 194,72 USD nach.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 194,72 USD nach. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 194,66 USD. Bei 195,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 116.054 Boeing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 19,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 33,79 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 243,43 USD aus.

Am 29.10.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -7,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -9,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 23,27 Mrd. USD gegenüber 17,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,338 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 5 Jahren abgeworfen