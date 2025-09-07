Börse Frankfurt in Grün: DAX mit Gewinnen

Index-Performance im Fokus

Der DAX performt am Montag positiv.

Am Montag verbucht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 23.762,25 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,076 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,741 Prozent fester bei 23.771,86 Punkten, nach 23.596,98 Punkten am Vortag.

Bei 23.719,59 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 23.794,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 08.08.2025, bewegte sich der DAX bei 24.162,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24.304,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, lag der DAX bei 18.301,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 18,66 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24.639,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.489,91 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 3,35 Prozent auf 33,67 EUR), adidas (+ 2,87 Prozent auf 180,75 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,75 Prozent auf 203,80 EUR), Infineon (+ 2,14 Prozent auf 32,25 EUR) und Zalando (+ 2,03 Prozent auf 25,19 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Daimler Truck (-0,92 Prozent auf 37,86 EUR), Hannover Rück (-0,82 Prozent auf 242,40 EUR), Porsche (-0,66 Prozent auf 43,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 528,80 EUR) und Beiersdorf (-0,55 Prozent auf 96,78 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.092.461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 265,820 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

