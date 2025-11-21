Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 31,76 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 31,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,27 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.323.842 Infineon-Aktien.
Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 24,17 Prozent zulegen. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,350 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,06 EUR an.
Am 12.11.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,07 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,61 Prozent gesteigert.
Am 04.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 10.02.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,61 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie
NVIDIA-Effekt in Deutschland: KI-Hoffnungen treiben Aktien von Infineon, Siemens Energy & Co. an
Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab
Investment-Tipp Infineon-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Infineon
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen