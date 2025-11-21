Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag in Rot

Infineon im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 31,76 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 31,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,27 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.323.842 Infineon-Aktien.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 24,17 Prozent zulegen. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,350 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,06 EUR an.

Am 12.11.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,07 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,61 Prozent gesteigert.

Am 04.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 10.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,61 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

