Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 33,27 EUR nach oben.

Das Papier von Infineon konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 33,27 EUR. Bei 34,24 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.047.823 Infineon-Aktien.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 18,53 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,17 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 30,35 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,350 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,06 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 12.11.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,07 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,94 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,92 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert. Infineon dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

