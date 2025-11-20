Infineon Aktie News: Infineon am Mittag in Grün
Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 33,11 EUR.
Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 33,11 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 34,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,24 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.236.496 Stück gehandelt.
Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 16,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 30,02 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,350 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,06 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 12.11.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,94 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 3,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Infineon am 04.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 10.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,61 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
