So entwickelt sich Infineon

Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag im Plus

20.11.25 09:23 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag im Plus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 33,77 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
33,22 EUR 0,39 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 09:06 Uhr 3,0 Prozent. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,24 EUR zu. Bei 34,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 310.320 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 23,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,06 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,92 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,94 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 04.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 10.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab

Investment-Tipp Infineon-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Infineon-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Infineon BuyWarburg Research
13.11.2025Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Infineon BuyWarburg Research
13.11.2025Infineon OverweightBarclays Capital
13.11.2025Infineon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen