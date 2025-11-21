Infineon Aktie News: Infineon fällt am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 31,84 EUR ab.

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,3 Prozent auf 31,84 EUR ab. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,27 EUR ab. Mit einem Wert von 31,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.517.116 Infineon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 19,25 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 27,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,350 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,06 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 12.11.2025. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von -0,07 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 10.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2026 1,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

NVIDIA-Effekt in Deutschland: KI-Hoffnungen treiben Aktien von Infineon, Siemens Energy & Co. an

Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab

Investment-Tipp Infineon-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse