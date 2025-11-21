Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 31,94 EUR abwärts.
Die Infineon-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 31,94 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,27 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 360.946 Infineon-Aktien umgesetzt.
Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,46 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 44,06 EUR.
Am 12.11.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von -0,07 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,94 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,92 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Am 04.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,61 EUR je Infineon-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2025
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
