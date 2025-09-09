DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.166 +1,9%Euro1,1696 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.641 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Erster Handelstag endet mit kräftigem Kursplus Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Erster Handelstag endet mit kräftigem Kursplus
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
S&P 500 im Blick

Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels stärker

10.09.25 22:32 Uhr
Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels stärker | finanzen.net

Für den S&P 500 ging es am Mittwochabend aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
APA Corporation Registered Shs
18,71 EUR -0,17 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bio-Techne Corp
46,00 EUR 0,20 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
315,95 EUR 27,00 EUR 9,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cadence Design Systems Inc.
286,75 EUR -21,15 EUR -6,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Darden Restaurants Inc.
180,30 EUR 2,15 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Digital Realty Trust Inc.
145,32 EUR 8,72 EUR 6,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Gartner Inc.
199,75 EUR -11,25 EUR -5,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumen Technologies Inc Registered Shs
5,16 EUR 0,56 EUR 12,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,68 EUR 6,44 EUR 4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
282,00 EUR 75,65 EUR 36,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,01 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Synopsys Inc.
330,00 EUR -192,20 EUR -36,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Trade Desk Inc (A)
38,99 EUR -5,76 EUR -12,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.532,0 PKT 19,4 PKT 0,30%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch steht der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,30 Prozent im Plus bei 6.532,04 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 50,698 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,565 Prozent auf 6.549,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6.512,61 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6.555,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.516,34 Punkten lag.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,522 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.389,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wurde der S&P 500 mit 6.038,81 Punkten berechnet. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, bei 5.495,52 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 11,31 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.555,97 Punkten. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Oracle (+ 35,95 Prozent auf 328,33 USD), Broadcom (+ 9,77 Prozent auf 369,57 USD), Lumen Technologies (+ 9,06 Prozent auf 6,14 USD), APA (+ 7,53 Prozent auf 23,29 USD) und Digital Realty Trust (+ 6,04 Prozent auf 173,89 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Synopsys (-35,84 Prozent auf 387,78 USD), The Trade Desk A (-11,95 Prozent auf 46,14 USD), Cadence Design Systems (-6,42 Prozent auf 338,53 USD), Bio-Techne (-5,98 Prozent auf 50,96 USD) und Gartner (-5,56 Prozent auf 232,59 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 54.213.960 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,498 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1.200,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: APA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf APA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf APA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen