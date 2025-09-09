Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels stärker

S&P 500 im Blick

Für den S&P 500 ging es am Mittwochabend aufwärts.

Am Mittwoch steht der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,30 Prozent im Plus bei 6.532,04 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 50,698 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,565 Prozent auf 6.549,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6.512,61 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6.555,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.516,34 Punkten lag.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,522 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.389,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wurde der S&P 500 mit 6.038,81 Punkten berechnet. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, bei 5.495,52 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 11,31 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.555,97 Punkten. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Oracle (+ 35,95 Prozent auf 328,33 USD), Broadcom (+ 9,77 Prozent auf 369,57 USD), Lumen Technologies (+ 9,06 Prozent auf 6,14 USD), APA (+ 7,53 Prozent auf 23,29 USD) und Digital Realty Trust (+ 6,04 Prozent auf 173,89 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Synopsys (-35,84 Prozent auf 387,78 USD), The Trade Desk A (-11,95 Prozent auf 46,14 USD), Cadence Design Systems (-6,42 Prozent auf 338,53 USD), Bio-Techne (-5,98 Prozent auf 50,96 USD) und Gartner (-5,56 Prozent auf 232,59 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 54.213.960 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,498 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1.200,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

