Börse New York: NASDAQ Composite verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

Index im Blick

Der NASDAQ Composite wagt sich am Mittwochnachmittagnicht aus der Reserve.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,20 Prozent stärker bei 21.586,73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,083 Prozent tiefer bei 21.526,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 21.544,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 21.592,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21.476,30 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,560 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.108,32 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 27.05.2025, einen Stand von 19.199,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17.754,82 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 11,96 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21.803,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit 3D Systems (+ 22,56 Prozent auf 2,64 USD), American Eagle Outfitters (+ 8,00 Prozent auf 13,16 USD), Photronics (+ 7,86 Prozent auf 24,02 USD), Geospace Technologies (+ 4,71 Prozent auf 21,14 USD) und Nortech Systems (+ 4,29 Prozent auf 9,00 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Grupo Financiero Galicia (-4,74 Prozent auf 39,58 USD), Donegal Group B (-4,56 Prozent auf 14,22 USD), Taylor Devices (-3,99 Prozent auf 49,34 USD), Dorel Industries (-3,30 Prozent auf 0,91 USD) und Bassett Furniture Industries (-3,29 Prozent auf 16,48 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 20.404.442 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,776 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,04 zu Buche schlagen. Mit 11,43 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net