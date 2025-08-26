DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.576 +0,4%Nas21.609 +0,3%Bitcoin96.687 +0,6%Euro1,1633 -0,1%Öl68,02 +1,1%Gold3.395 +0,1%
Index im Blick

Börse New York: NASDAQ Composite verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

27.08.25 20:02 Uhr
Börse New York: NASDAQ Composite verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge | finanzen.net

Der NASDAQ Composite wagt sich am Mittwochnachmittagnicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
2,17 EUR 0,34 EUR 18,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Agilysys Inc.
92,50 EUR 0,50 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alliance Resource Partners LP
22,94 USD 0,19 USD 0,84%
Charts|News|Analysen
American Eagle Outfitters Inc.
11,00 EUR 0,40 EUR 3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bassett Furniture Industries Inc.
16,48 USD -0,56 USD -3,29%
Charts|News|Analysen
Donegal Group Inc. (B)
14,22 USD -0,68 USD -4,56%
Charts|News|Analysen
Dorel Industries Inc.
0,75 EUR -0,03 EUR -3,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geospace Technologies Corp
21,02 USD 0,83 USD 4,11%
Charts|News|Analysen
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
33,60 EUR -1,40 EUR -4,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nortech Systems Inc.
9,00 USD 0,37 USD 4,29%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
156,72 EUR 0,44 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Photronics Inc.
18,43 EUR -0,49 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taylor Devices Inc.
49,34 USD -2,05 USD -3,99%
Charts|News|Analysen
Upbound Group Inc Registered Shs
21,80 EUR 0,20 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.608,6 PKT 64,4 PKT 0,30%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,20 Prozent stärker bei 21.586,73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,083 Prozent tiefer bei 21.526,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 21.544,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 21.592,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21.476,30 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,560 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.108,32 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 27.05.2025, einen Stand von 19.199,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17.754,82 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 11,96 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21.803,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit 3D Systems (+ 22,56 Prozent auf 2,64 USD), American Eagle Outfitters (+ 8,00 Prozent auf 13,16 USD), Photronics (+ 7,86 Prozent auf 24,02 USD), Geospace Technologies (+ 4,71 Prozent auf 21,14 USD) und Nortech Systems (+ 4,29 Prozent auf 9,00 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Grupo Financiero Galicia (-4,74 Prozent auf 39,58 USD), Donegal Group B (-4,56 Prozent auf 14,22 USD), Taylor Devices (-3,99 Prozent auf 49,34 USD), Dorel Industries (-3,30 Prozent auf 0,91 USD) und Bassett Furniture Industries (-3,29 Prozent auf 16,48 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 20.404.442 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,776 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,04 zu Buche schlagen. Mit 11,43 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: 3D Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen