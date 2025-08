BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 4,01 GBP.

Das Papier von BP befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,0 Prozent auf 4,01 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,00 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,05 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 6.563.237 BP-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 17,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,28 GBP je BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 37,25 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die BP-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. BP dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,423 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

