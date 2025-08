BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP kommt am Vormittag kaum vom Fleck

So bewegt sich BP

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BP. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BP-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 4,05 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der BP-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 4,05 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,05 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,04 GBP. Bei 4,05 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 230.381 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 14,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,69 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,28 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 37,25 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 37,49 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BP dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,423 USD je BP-Aktie.

