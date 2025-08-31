DAX23.987 +0,4%ESt505.362 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktie im Blick

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Montagmittag Verluste

01.09.25 12:05 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Montagmittag Verluste

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 4,31 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,99 EUR -0,01 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 4,31 GBP. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,31 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,33 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 3.794.124 Aktien.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 23,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,59 GBP je BP-Aktie an.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 34,91 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,449 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Wie Experten die BP-Aktie im August einstuften

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen

Das sind die größten Fehler, die man beim Aktienkauf machen kann

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
08.05.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen