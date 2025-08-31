BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Montagmittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 4,31 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 4,31 GBP. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,31 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,33 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 3.794.124 Aktien.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 23,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,59 GBP je BP-Aktie an.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 34,91 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,449 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

