Aktienkurs im Fokus

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag stärker

07.10.25 12:06 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag stärker

Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 4,37 GBP.

BP plc (British Petrol)
5,00 EUR 0,05 EUR 0,98%
Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 4,37 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,37 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,34 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.946.724 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,86 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 32,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,63 GBP.

Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Am 03.11.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,453 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

