BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 4,31 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 4,31 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,33 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 4,20 GBP. Zuletzt wurden via London 15.066.054 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,25 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,41 GBP angegeben.

BP veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Mit einem Umsatz von 34,91 Mrd. GBP, gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte BP die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,434 USD je Aktie in den BP-Büchern.

