BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag billiger

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 4,21 GBP nach.

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 4,21 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,19 GBP aus. Mit einem Wert von 4,20 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 2.282.014 Stück.

Bei 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,59 GBP.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte BP die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,451 USD fest.

