BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 4,20 GBP.

Die BP-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 4,20 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,20 GBP nach. Mit einem Wert von 4,20 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 629.565 BP-Aktien.

Bei 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 12,10 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,29 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 21,66 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,59 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Mit einem Umsatz von 34,91 Mrd. GBP, gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,451 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

