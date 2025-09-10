DAX23.686 +0,2%ESt505.385 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,82 -1,2%Gold3.617 -0,7%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Mittag an Fahrt

11.09.25 12:05 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 4,28 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 4,28 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,31 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,27 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.920.351 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 23,07 Prozent wieder erreichen.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,329 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,59 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BP 34,91 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,449 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

