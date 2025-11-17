BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 4,59 GBP ab.
Um 09:07 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,59 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,59 GBP. Bei 4,61 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 431.594 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,76 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 3,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (3,29 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,75 GBP.
Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,06 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,35 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BP am 10.02.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,483 USD fest.
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.2025
|BP Kaufen
|DZ BANK
|04.11.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
