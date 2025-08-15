BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Nachmittag auf rotes Terrain

Blick auf BP-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 4,18 GBP nach.

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 4,18 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,16 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,22 GBP. Bisher wurden heute 7.599.365 BP-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,74 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 21,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,59 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 05.08.2025. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 37,49 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,447 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

