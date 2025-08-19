BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der BP

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 4,20 GBP.

Die BP-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 4,20 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,21 GBP zu. Bei 4,14 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,18 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 6.488.009 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 27,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,59 GBP aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 04.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BP.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,447 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 3 Jahren verloren

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor einem Jahr angefallen

Aktien von BYD und Tesla im Fokus: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking