BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochvormittag tiefer

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 4,18 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,18 GBP. Die BP-Aktie sank bis auf 4,18 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,18 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 345.029 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. 12,66 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 27,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,59 GBP.

Am 05.08.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,49 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,447 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 3 Jahren verloren

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor einem Jahr angefallen

Aktien von BYD und Tesla im Fokus: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking