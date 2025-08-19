BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,18 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 4,18 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,18 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,21 GBP. Zuletzt wechselten 4.141.477 BP-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Gewinne von 12,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 21,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,59 GBP je BP-Aktie an.

Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BP 34,91 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,447 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

