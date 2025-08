Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag gesucht

Brenntag SE im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 54,34 EUR.

Das Papier von Brenntag SE legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 54,34 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 54,36 EUR. Bei 53,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 27.398 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 68,92 EUR erreichte der Titel am 04.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,83 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 51,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 62,94 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,97 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

