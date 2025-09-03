DAX23.817 +0,2%ESt505.357 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,69 -0,3%Gold3.548 ±0,0%
Blick auf Brenntag SE-Kurs

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag in Grün

05.09.25 09:26 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag in Grün

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 52,10 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 52,10 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 52,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.951 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 68,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 51,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,42 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,99 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 3,87 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

