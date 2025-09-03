Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Mittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 51,92 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 51,92 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 52,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.379 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 68,72 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,36 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 51,36 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,08 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,99 EUR je Brenntag SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 60,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

