Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zum Vortag unverändert notierte die Brenntag SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 52,22 EUR.

Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 52,22 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 52,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,12 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 52,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.926 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 31,60 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (51,36 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 1,65 Prozent sinken.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 60,81 EUR.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,18 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 3,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

