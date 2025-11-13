DAX24.326 -0,2%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1617 +0,2%Öl62,50 -0,3%Gold4.233 +0,9%
Notierung im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Donnerstagvormittag positiv

13.11.25 09:22 Uhr

13.11.25 09:22 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 49,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
49,41 EUR 0,02 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 49,35 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,49 EUR. Bei 49,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.655 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 68,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 39,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 45,71 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 7,38 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 55,93 EUR.

Am 12.11.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,62 Prozent auf 3,72 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 11.03.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,52 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag: Ist das die Wende?

Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Underweight

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
