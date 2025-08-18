Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 54,06 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 54,06 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 54,06 EUR. Bei 53,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 5.904 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,92 EUR erreichte der Titel am 04.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 27,49 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 51,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 4,37 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,06 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,94 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,75 EUR je Aktie.

