Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 54,64 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 54,64 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 54,58 EUR. Bei 54,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.883 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,92 EUR) erklomm das Papier am 04.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,13 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 5,38 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,81 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 13.08.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2028 5,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

